القوات الأمريكية تبدأ تنفيذ قرار الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية العراق

بدأت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، في الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية فى العراق حسبما ذكر مراسل قناة "سكاى نيوز"، بعدما أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، نهاية الشهر الماضى، تخفيض عدد جنود الولايات المتحدة فى العراق.

وقال ترامب فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، "بالنسبة لقرار الحرب فى العراق الذى يتم التصويت عليه، فى مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندى، وسنقلل العدد"، وتابع الرئيس الأمريكى "وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكى، قد صوت على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة فى العراق، والذى تم المصادقة عليه عام 2002 ليعطى التخويل التشريعى للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

وكان العراق، قد طلب من الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية، إلا أن واشنطن رفضت ذلك، ووجه الطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدى، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيرانى قاسم سليمانى، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس بغارة أمريكية، فى الثالث من يناير فى حرم مطار بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات، يوم الجمعة الماضية، تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات، وأغلقت السلطات الأمنية جسرى الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين، وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين فى كل من بغداد والبصرة وكربلاء.