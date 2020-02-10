الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثمن كلام عبد الساتر: الحلول ممكنة

رأى رئيس الاتحاد المسيحي ​الديمقراطي اللبناني​ غنطوس الجميل في بيان أنه "بعد عظات البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشاره بطرس الراعي​، راعي ​أبرشية بيروت المارونية​ المطران ​بولس عبد الساتر​ أيضا يضع النقاط على الحروف ويصوب الاداء في ​عيد مار مارون​. صرخة ألم، جرس إنذار وتحذير شديد الى كل المسؤولين: قوموا بواجباتكم بسرعة وحق وإلا... فالعقاب قاس".

واذ ثمن الاتحاد كلام المطران عبد الساتر، رأى أن "الامل موجود والحلول ممكنة لكن فقط من خلال العودة الى الجذور والقيم والايمان".