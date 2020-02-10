الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثمن كلام عبد الساتر: الحلول ممكنة

رأى رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي اللبناني غنطوس الجميل في بيان أنه "بعد عظات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر أيضا يضع النقاط على الحروف ويصوب الاداء في عيد مار مارون. صرخة ألم، جرس إنذار وتحذير شديد الى كل المسؤولين: قوموا بواجباتكم بسرعة وحق وإلا... فالعقاب قاس".
واذ ثمن الاتحاد كلام المطران عبد الساتر، رأى أن "الامل موجود والحلول ممكنة لكن فقط من خلال العودة الى الجذور والقيم والايمان".
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