المطران عون: للتخلي عن المصالح الشخصية إنقاذا للوطن

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​، قداسا احتفاليا لمناسبتي عيد ​مار مارون​ وذكرى توليته الأسقفية على الأبرشية.

وفي عظته أكد عون أن "​الكنيسة المارونية​ سارت على هذه التعاليم، لتجسيد قلب الرب يسوع في هذا ​العالم​، والتمسك بهذه الأرض المقدسة على الرغم من كل الصعوبات، فمار مارون اكتشف أن الرب يسوع هو الكنز، واليوم في هذه الظروف التي نمر بها، علينا أن نجدد الخيار الماروني بتعلقنا بأرضنا، وأجدادنا عندما حافظوا على هذه الأرض، تسلحوا بالإيمان، فكم من الأشخاص غير المسيحيين تعرفوا على ​المسيحية​ من خلال المارونية؟"

ودعا المسؤولين والسياسيين الى "اتخاذ خطوات جريئة والتخلي عن المصالح الشخصية لإنقاذ الوطن، والتمسك بهذه المواقف أمام الله والشعب والتاريخ".