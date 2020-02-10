الثلوج في مرجعيون على 700 متر وتكون الجليد على بعض الطرق

استيقظ أهالي قرى وبلدات ​مرجعيون​ هذا الصباح على ​تساقط الثلوج​ على ارتفاع 700 متر وما فوق، وتدني ​درجات الحرارة​ وتكون الجليد على بعض الطرق، مما أدى الى شل ​حركة السير​، توازيا مع عطلة ​المدارس​ و​المصارف​ والادارات الرسمية، بمناسبة ​عيد مار مارون​. إضغط للمزيد

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