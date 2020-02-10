الصناعة ترد على لجنة كفرحزير: أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة الصناعة​، ردا على الكتاب المفتوح الذي وجهته "​لجنة كفرحزير البيئية​" إلى وزير الصناعة ​عماد حب الله​ عن مصانع الترابة، أن "استقبال وزير الصناعة لأصحاب مصانع الترابة أتى بناء على طلبهم موعدا للاجتماع به".

واشار الى ان "أبواب مكتب وزير الصناعة مفتوحة أمام الجميع كما ردد منذ اليوم الأول لتسلمه الوزارة. يرحب وزير الصناعة بلجنة كفرحزير البيئية، رئيسا وأعضاء وبرؤساء ​البلديات​ في المنطقة و​المجتمع المدني​ فيها متى يشاؤون، من أجل إبراز ما لديهم من معطيات وتزويد الوزير بالمعلومات والوقائع والصور عن الموضوع، لاتخاذ القرارت والإجراءات اللازمة".

ولفت الى "إن مواقف الوزير، كانت وما زالت متشددة إزاء دعوته الصناعيين الى التزام المواصفات والجودة في الإنتاج، وعدم إلحاق الأذى والضرر بصحة ​الإنسان​ وسلامته العامة وبالمعايير البيئية".