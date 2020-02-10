توقيف عاملة اثيوبية بعد سرقتها محتويات خزنة مخدوميها بالرويس

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه "من خلال التحقيق الذي أجرته مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية، حول تعرّض أحد المنازل في محلة الرّويس لسرقة خزنة حديدية صغيرة الحجم من داخله بواسطة الكسر والخلع، والمسروقات عبارة عن مبلغ مالي ومصاغ ذهبي بقيمة إجمالية تقارب الـ/45.000/ دولار أميركي، وبنتيجة المتابعة التي قامت بها المفرزة، تم الاشتباه بعاملة المنزل، وتدعى: ب. أ. (مواليد عام 1992، أثيوبية)، وبالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على السرقة، وبأنها خبّأت المسروقات في داخل المنزل، من خلال توزيعها في المفروشات، وتمّ العثور على المسروقات (مبلغ /12،500/ دولار أميركي و/6،800،000/ل.ل. والمصاغ الذهبي كاملاً، وهو مؤلّف من مجموعة من السلاسل، والقلادات، وخواتم...) وأودعت الموقوفة القضاء المختص، بناءً على إشارته".

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