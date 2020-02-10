حتي: سوف يبقى الجيش قيادةً وضباطاً وافراداً سياج الوطن المنيع

اشار وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا نعزّي قيادة وأهل ​شهداء الجيش اللبناني​ الذين سقطوا البارحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، وندعو الى الإقتصاص من الفاعلين وسوقهم إلى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. اضاف قائلا "سوف يبقى الجيش قيادةً وضباطاً وافراداً سياج الوطن المنيع".

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