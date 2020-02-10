أعلن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن مقتل تسعة ​مدنيين​ على الأقل في غارات روسية استهدفت قرية في شمال غرب ​سوريا​. وأفاد المرصد السوري أن "طائرات حربية روسية استهدفت بعد منتصف ليل الأحد الإثنين قرية أبين سمعان المكتظة ب​النازحين​ في ​ريف حلب​ الغربي" المحاذي ل​محافظة إدلب​ في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل "تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، وإصابة 20 آخرين بجروح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين في غارات روسية في شمال غرب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.