تابع عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، اثار ​العاصفة الثلجية​ وموجة الصقيع وآثارها على قرى ​العرقوب​ وتواصل مع ورش ​وزارة الاشغال​ للعمل على فتح الطرقات. واكد النائب هاشم ان "الحاجة ملحة لتأمين مركز دائم لإزالة ​الثلوج​ وآليات متخصصة للجرف وما نتمناه ان تعيد وزارة الاشغال النظر بتوزيع الجرافات"، لافتا الى "اننا نطالب الوزارة منذ اكثر من عشر سنوات باعتماد الإنماء المتوازن والعادل وهذا ما سنتابعه في القادم من الأيام على امل التجاوب واتخاذ القرار لإنصاف المنطقة والتي يجب ان تكون اولوية عند ​الحكومة​ اذا كانت المنطلقات وطنية وعادلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: الحاجة ملحة لتأمين مركز دائم لإزالة الثلوج في قرى العرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.