قيادة الجيش شيعت الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في الهرمل أمس

شيعت قيادة ​الجيش اللبناني​ و​مديرية المخابرات​ ومنطقة ​البقاع​ ​شهداء الجيش اللبناني​ الثلاثة الذين ارتقوا خلال مطاردة و​مداهمة​ ​سيارة​ مسروقة في ​رأس العاصي​ في ​الهرمل​. إضغط للمزيد وشيع الشهداء من أمام ​مستشفيات​ البقاع بمراسم عسكرية وبحضور شعبي وعزفت موسيقى الجيش نشيد الموت ولفت النعوش ب​العلم اللبناني​.

ومن امام ​مستشفى دار الامل الجامعي​ في دورس شيع الشهيد المعاون على نايف اسماعيل إلى مسقط رأسه في ​بريتال​ ومثل قائد الجيش ووزيرة الدفاع العميد جورج خولي،

ومن امام مستشفى البتول في الهرمل شيعت قيادة الجيش الشهيدين حيدر احمد حيدر الى مثواه الاخير في مسقط رأسه في الكواخ في الهرمل، والشهيد ​حسن عز الدين​ إلى مسقط رأسه في ​عرسال​ بحضور رسمي وشعبي وسط مراسم عسكرية للجيش اللبناني ورفاق درب السلاح.

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