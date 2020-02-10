فادي علامة: مسؤولية النواب كبيرة لمراقبة عمل الحكومة

سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، في حديث تلفزيوني، ما هي الخيارات أمامنا اليوم، اما انهيار كامل وإما المحافظة على قيم ​الدولة​، معتبرا أن "دور الناس الاساسي هو بعد بدء ​الحكومة​ بعملها على اساس ​البيان الوزاري​ ومحاسبتها على هذا الأساس، وهي ليست حكومة اللون الواحد".

وأكد علامة أنه "يمكن للنائب منح الثقة للحكومة وتسجيل تحفظه على بعض النقاط ولكن لا يوجد في القانون ما يسمى بالثقة المشروطة"، معتبرا أن "مسؤولية النواب كبيرة لمراقبة عمل الحكومة".

واوضح علامة أن "هناك مشاكل كبيرة في موضوع المعابر غير الشرعية و​الأملاك البحرية​"، معتبرا أن "هناك اكثر من مكان يمكن اللجوء اليها للتوفير على الدولة واعطاء اشارة للخارج"، لافتا الى ان "كل هذه الامور تتطلب سلطة قضائية مستقلة وننتظر ​التشكيلات القضائية​ التي ستصدر عن ​مجلس القضاء الأعلى​".