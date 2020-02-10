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وفد أمني مصري يصل إلى قطاع غزة بهدف تثبيت التهدئة

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زار وفد أمني مصري غزة لعقد لقاءات مع قيادة حماس و​الفصائل الفلسطينية​ لبحث تثبيت التهدئة بينها وبين اسرائيل التي قصفت الاثنين مجددا مواقع للحركة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

واوضح مصدر أمني في الحركة إن وفدا أمنيا مصريا وصل إلى القطاع عبر ​معبر بيت حانون​ صباح الإثنين. ولفت الى أن الوفد يترأسه مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة بمصر أحمد عبد الخالق.

وذكر مصدر قريب من ​الوفد المصري​ أن أعضاء الوفد التقوا عددا من المسؤولين الإسرائيليين ليل الأحد الإثنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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