وزير الخارجية التركي: سنقوم بما يلزم في حال واصل الجيش السوري هجماته

اشار وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ الى اننا "أكدنا إننا سنقوم بما يلزم في حال واصل ​النظام السوري​ هجماته". وأضاف تشاووش أوغلو: "استأنفنا المباحثات مع الجانب الروسي للتوصل لتفاهم حول إدلب ولو لم يحدث فقد يلتقي رئيسا البلدين".

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