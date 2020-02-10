شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشريف: القيادة السياسية ترعى المؤسسات الدينية والرئيس يرسخ مبدأ المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، أن القيادة السياسية تقدم كافة انواع الرعاية للمؤسسة الدينية فى مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك بنفسه فى احتفالات المصريين مسلمين ومسيحيين ويرسخ مبدأ المواطنة وشعار"كلنا واحد" وهو أصل من أصول الدين الإسلامى، وشدد على احترام الدين للآخر.

وأشارالشريف، إلى أهمية الدعوة وجهود العلماء وحفظة القرآن الكريم فى تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وترسيخ مكارم الأخلاق والعمل على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال وتجديد الفكر الدينى وتنوير العالم وفق صحيح الدين الإسلامي.

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جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة بحفظة القرآن الكريم اليوم، التى أقامها وكيل أول مجلس النواب بقاعة "سيف اليزل" بحضور وزير الأوقاف مختار جمعة.

وقال الشريف، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب واللجان النوعية فى المجلس تدعم المؤسسات الدينية فى مصر وجهودها فى العالم لاسيما فى إفريفيا وآسيا، لافتا إلى إن مصر تتواصل مع الأشقاء فى إفريقيا، مؤكدا "إن مصر هى إفريقيا وإفريقيا هى مصر"، وقد تم إنشاء لجنة تعنى بهذا الشأن هى لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.