شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من افتقاد عمال تركيب الإعلانات إجراءات الأمن والسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الخطورة التي يتعرض لها عمال تركيب الإعلانات أثناء وضع واستبدال هذه اللافتات الإعلانية التي تتراوح ارتفاعاتها في العادة بين 10 -20 مترا، ولا يوجد أى وسيلة للأمان أثناء هذه العملية، غير الحبال.

وأوضح أن العامل لا يحصل على تدريب أو معدات سلامة أثناء العمل، ولا يجرى أى كشف طبي للتأكد من تأهله للعمل على هذه الارتفاعات الشاهقة، وبعضهم قد يتعرض للسقوط والإصابة وربما الموت وسط ضعف الرقابة والرعاية من وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن عمال اليومية لا حق لهم أمام النيابة العامة، لعدم وجود دليل يثبت عملهم.

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وأكد النائب ضرورة نشر الوعي والتثقيف حول المخاطر التي تحيط بالأعمال التي تنفذ في الأماكن المرتفعة، ومخاطر التعرض لسقوط الأجسام، وضرورة مراعاة أبسط قواعد الأمان أثناء العمل على رتفاعات من حيث رتداء حزام أمان و خوذة أمان، كما يجب ارتداء حزام امان كامل به ماص أو مخفف صدمات بالإضافة لخوذة الأمان.

يعقد مجلس النواب على مدار الأسبوع الجارى جلساته العامة لحسم عدد من القوانين ومناقشة طلبات الإحاطة، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال الموافقة على 4 مشروعات قوانين، منهم 3 فى المجموع، ومشروع واحد بشكل نهائي، وهو مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، كما وافق المجلس أيضا على 3 اتفاقيات دولية.