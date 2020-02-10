تفاصيل زيارة وفد الشيوخ الفرنسى إلى أسوان برفقة النائب أيمن أبو العلا "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة أسوان، جولة لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران ديسيلي، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، في إطار الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية المصرية في استقبال كافة الوفود من مختلف برلمانات العالم، جاء ذلك بمرافقة النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بمجلس النواب، والنائبة هالة أبو علي.

تضمنت الجولة لقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والجراح العالمي مجدي يعقوب، وزيارة متحف النوبة والمسلة الناقصة وخزان اسوان ، والسد العالي والنصب التذكاري، وغيرها من مختلف المقاصد السياحية بالمحافظة.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بمجلس النواب، أن وفد مجلس الشيوخ الفرنسي يزور مصر في إطار العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية، والتى تتنامى فى ظل فاعلية الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب الحالى، الذى يعمل علي دعم هذه العلاقات مع مختلف برلمانات العالم، بالتوازى مع جهود الدبلوماسية الرسمية.

وأضافأبو العلا، بأن الوفد لأول مرة يزور محافظة أسوان، وأبدي انبهاره الشديد بها، وما تضمه من مقومات استثمارية وسياحية، مشيرا إلي أن لقاء المحافظ تضمن نقاش معهم حول سبل زيادة معدلات الحركة السياحية الفرنسية الوافدة لأسوان التي هي واحده من أهم المقاصد السياحية، وأحد أبرز المشاتي السياحية عالميا وإقليميا، وإمكانية تنظيم رحلات شارتر مباشرة من باريس والمدن الفرنسية إلى مطار أسوان الدولى، مع استعراض تعدد السياحات التي تتمتع بها المحافظة "أثرية - نيلية - بيئية - سفاري - صيد - محميات طبيعية".

ولفت إلى أن اللقاء أيضا تضمن استعراض مشروعات التطوير والتجميل لإبراز الوجه الجمالي والحضاري أمام الأفواج السياحية والزائرين للمحافظة ، حيث تم تطوير السوق السياحي القديم، وإنشاء سوق سياحي عالمي، وتجميل الميادين وتطوير الحديقة النباتية، علاوة على التخطيط لجذب مشروعات استثمارية في القطاع السياحي للعمل على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة حاليا وخلال الفترة القادمة.

وأكد علي أن الوفد أبدي سعادته بالزيارة للمحافظة وتعدد المواقع والمعالم الأثرية والسياحية بها مع الطقس الدافئ، وأنها مؤهلة لأن تكون مقصدا هاما للسياحة الفرنسية، مشيرًا إلي أن جولة الوفد تضمنت أيضا لقاء الجراح العالمي مجدي يعقوب، ودعوتهم لهم بزيارة مركز أسوان للقلب وهو واحد من أهم الأماكن وأقرب الأماكن لكل أسواني ومصري ، وأيضا زيارة متحف النوبة والمسلة الناقصة وخزان اسوان ، والسد العالي والنصب التذكاري، وغيرها من مختلف المقاصد السياحية بالمحافظة.

ولفت أبو العلا إلي أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من المنتظر أن يلتقي الوفد غدا الثلاثاء، علي أن يعقبها لقاء موسع مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية، مع عقد عدد من اللقاءات مع وزير الإعلام أسامة هيكل، ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدائم، ووزير السياحة والاثار خالد عناني مع زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية، للاطلاع علي جهود التنمية التي تتم في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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زيارة وفد الشيوخ الفرنسى إلى أسوان (1)



زيارة وفد الشيوخ الفرنسى إلى أسوان (2)



زيارة وفد الشيوخ الفرنسى إلى أسوان (3)



زيارة وفد الشيوخ الفرنسى إلى أسوان (4)



زيارة وفد الشيوخ الفرنسى إلى أسوان (5)