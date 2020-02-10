ضحايا “كورونا” يتجاوزون 900.. وتحذير جديد لمنظمة الصحة العالمية

وسط تزايد ضحايا فيروس كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات جديدة، حول انتقال عدوى الفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الاثنين، إن وتيرة تفشي فيروس كورونا خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وأوضح المسؤول الأممي، أن “هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار الفيروس أن كو في 2019 بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا” إلى الصين، مستخدما الاسم العلمي المؤقت للفيروس.

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وأضاف المتحدث نفسه، أن “اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي”.

وتأتي تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع إعلان بكين، اليوم، أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة نحو 908 أشخاص في الصين، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.

وخارج الصين سجلت حتى، اليوم، حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين عن 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة وإقليما، كما توسع في أوربا، حيث سجلت إسبانيا، أمس الأحد، ثاني حالة إصابة بالفيروس.