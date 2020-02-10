مصرع سائق “طاكسي” بنواحي الحسيمة إثر انقلاب سيارته في منحدر صخري

تسبب انقلاب سيارة أجرة، أمس الأحد، نواحي الحسيمة، في مصرع سائق سيارة أجرة، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى دوار آيت داوود، التابع لجماعة أيت قمرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير، فقد سيطرته على مقودها بطريقة مفاجئة، ما أدى إلى انقلابها في إحدى المنحدرات الصخرية بالدوار المذكور، حيث لقي حتفه على الفور متأثرا بجروح بليغة.
ونقلت سيارة الاسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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