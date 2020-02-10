اليوم الاثنين.. انطلاق محاكمة الأم التي رمت أطفالها الثلاثة من الطابق الرابع

من المرتقب؛ أن تنطلق اليوم الاثنين، جلسة أخرى من جلسات محاكمة الأم، التي ألقت بأطفالها الثلاثة من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية “بحي أناسي” بالدار البيضاء.
وكان دفاع المتهمة طالب بضرورة إحالتها على خبرة نفسية لتحديد الأثر الصحي على المسؤولية الجنائية.
ويشار إلى أن الأم المتهمة رمت في أكتوبر الماضي، أطفالها الثلاثة، من منزلها، في حي أناسي، أمام دهشة الجميع.
وتم، إخضاع الأطفال الثلاثة، إلى المراقبة الطبية، في مستشفى الهاروشي، حيث استقرت أوضاعهم الصحية بعد شهور من العلاج.
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