طقس بداية الأسبوع.. بارد في المناطق الجبلية ومستقر في باقي مدن المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية وذلك خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ، أيضا، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، وكتل من الضباب بالسهول الشمالية والوسطى، في حين سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية بالجنوب.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالشرق، وشرقية بالجنوب الشرقي، وشمالية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 4 و9 درجات بالشمال الشرقي والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول غرب الاطلس والجنوب الشرقي، وما بين 9 و14 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الشمالية والجنوب الشرقي، وما بين 23 و26 درجة بالشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة والرحامنة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بسوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا الى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي ما عدا ما بين طرفاية والعيون فسيكون قليل الهيجان إلى هائج.