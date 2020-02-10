- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المنطقة الخامسة تفكك 7 ألغام بحرية حوثية قرب المياه الدولية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
عثرت وحدات من التشكيل البحري في الجيش الوطني على سبعة الغام بحرية حوثية في البحر الأحمر.
وأكدت مصادر عسكرية أنه تم العثور على الألغام غرب جزيرة "سانا" بالقرب من المياه الدولية.
وبينت المصادر أن الألغام عثرت عليها الدوريات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، غرب جزيرة "سانا" الواقعة على بعد حوالي 40 ميلاً بحرياً من شواطئ شمال غرب اليمن، وتم تفكيكها.
يشار إلى أن هذا يأتي بعد أيام من مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم بحري بقارب صيد كانوا على متنه.
هذا وتشكل ألغام مليشيا الحوثي في البحر الأحمر تهديدا مستمرا للملاحة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المنطقة الخامسة تفكك 7 ألغام بحرية حوثية قرب المياه الدولية بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.