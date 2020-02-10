اليمن.. المنطقة الخامسة تفكك 7 ألغام بحرية حوثية قرب المياه الدولية بالبحر الأحمر

الإثنين 10 فبراير 2020

عثرت وحدات من التشكيل البحري في الجيش الوطني على سبعة الغام بحرية حوثية في البحر الأحمر.



وأكدت مصادر عسكرية أنه تم العثور على الألغام غرب جزيرة "سانا" بالقرب من المياه الدولية.

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وبينت المصادر أن الألغام عثرت عليها الدوريات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، غرب جزيرة "سانا" الواقعة على بعد حوالي 40 ميلاً بحرياً من شواطئ شمال غرب اليمن، وتم تفكيكها.

يشار إلى أن هذا يأتي بعد أيام من مقتل ثلاثة صيادين مصريين وجرح آخرين جراء انفجار لغم بحري بقارب صيد كانوا على متنه.

هذا وتشكل ألغام مليشيا الحوثي في البحر الأحمر تهديدا مستمرا للملاحة الدولية.