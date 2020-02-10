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شكرا لقرائتكم خبر عن رضائي: إيران نقلت تقنياتها العسكرية إلى عدة دول من بينها اليمن والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
قال مسئول إيراني كبير إن إيران تمكنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر سليماني الذي قتل بقصف أمريكي في العراق قبل أسابيع.
وفي مقابلة مع قناة "الميادين" التابعة لطهران، أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن الخطوة الثانية للثورة الإيرانية بدأت بمواجهة اقتصادية وسياسية وعسكرية جادة مع أميركا، مضيفاً أن هدف إيران في المواجهة الجديدة هو "إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية".
وتابع أن "الانهيار الدولي لأميركا سيبدأ من غرب آسيا وإيران ستكون حاملة لواء خروج أميركا من المنطقة". مضيفا أنّ صفقة القرن التي تحاول أميركا فرضها هي في الحقيقة لمنع انهيارها المبكر، مضيفاً "أتوقع أن تضعف أميركا على نحو حاد في السنوات العشر المقبلة".
وأكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران أنّ "جميع القواعد الأميركية في المنطقة تحت مراقبتنا وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا ونعلم كم سفينة يمتلكون".
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