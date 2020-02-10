اخبار العالم

ناشط سياسي يتوعد بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم 

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سياسي يتوعد بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم  والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020

توعد الناشط السياسي نصر العيسائي، بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم. 

 

Advertisements

وقال العيسائي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏بعد فضيحتهم بتوفير الحماية للإرهابيين وإعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة في معقل حزب الإصلاح الإخواني ‎مأرب، يريدون تصدير الإرهابيين إلى محافظات الجنوب العربي".

 

واختتم: "عليهم أن يفهموا أن عودة الإرهابيين للجنوب مرفوضة بل سيتم تطهير كل محافظات الجنوب منهم ومن إرهابييهم"

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشط سياسي يتوعد بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا