ناشط سياسي يتوعد بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم 

الإثنين 10 فبراير 2020

توعد الناشط السياسي نصر العيسائي، بتطهير كل محافظات الجنوب من الإخوان والإرهابيين التابعين لهم.



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وقال العيسائي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏بعد فضيحتهم بتوفير الحماية للإرهابيين وإعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة في معقل حزب الإصلاح الإخواني ‎مأرب، يريدون تصدير الإرهابيين إلى محافظات الجنوب العربي".

واختتم: "عليهم أن يفهموا أن عودة الإرهابيين للجنوب مرفوضة بل سيتم تطهير كل محافظات الجنوب منهم ومن إرهابييهم"