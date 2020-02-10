صنعاء.. القوات الحكومية تستعيد مواقع في نهم بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي

الإثنين 10 فبراير 2020

استعادت قوت الجيش الوطني اليمني، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية شنت هجوما خاطفا، تمكنت خلاله من استعادة عدد من المواقع في سلسلة جبال صلب جنوب نهم، شرقي صنعاء وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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إلى ذلك، استهدفت مدفعية القوات الحكومية تعزيزات حوثية على مقربة من جبال صلب، دمَّرت خلالها عدد من الآليات والأطقم التي كانت تحمل تعزيزات بشرية، ومصرع كل من كانوا على متنها.

وكانت القوات الحكومية قد تراجعت إلى مفرق الجوف ـ مأرب بعد أكثر من هجوم متزامن شنه الحوثيون على مواقعها في نهم.