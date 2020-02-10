شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي: حزب الإصلاح الإخواني يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أكد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي رمزي الشعيبي، أن حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة.

Advertisements وذكر الشعيبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "‏يحتل ملف الإرهاب أولوية الاهتمامات الدولية وتتجه أنظار العالم إلى اليمن ومأرب تحديدا باعتبارها البيئة الآمنة واللوجستية لتنظيم القاعدة بحسب تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة". ومضى" ويمثل حزب الإصلاح الإخواني الذي يسيطر على السلطة، الغطاء السياسي والإعلامي للتنظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي: حزب الإصلاح الإخواني يمثل الغطاء السياسي والإعلامي لتنظيم القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.