مسئول إيراني: الإرهابي “قاسم سليماني” أدار الوضع السوري من غرفة “بشار الأسد”

المناطق-الرياض

كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، “أمير حسين عبد اللهيان”، عن دور قاسم سليماني في الحيلولة دون سقوط النظام السوري.

وقال عبد اللهيان خلال منتدى تحت عنوان “دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم”، اليوم الأحد، إنه “حين كانت العاصمة السورية دمشق على وشك السقوط في يد المعارضة، وحين اقتربت المعارضة من المقرات الحكومية في دمشق عن طريق أنفاق تحت الأرض، طلبت منا الجالية الإيرانية في دمشق أن نرسل لها طائرات تجليها من العاصمة السورية التي كانت آيلة للسقوط”.

وأضاف “لقد قررنا حينها إرسال طائرات لإجلاء الإيرانيين الذين أصروا على العودة إلى بلادهم، كما تقرر إرسال قاسم سليماني في إحدى الطائرات إلى دمشق”.

وتابع عبد اللهيان أن الأكثرية في مجلس الأمن القومي عارضت ذهاب سليماني إلى دمشق لكن سليماني قال حينها: “سأذهب إلى دمشق لأدير الأوضاع إلى جانب رئيس النظام السوري من غرفته”، مؤكدا أن هذا ما فعله سليماني حيث ذهب إلى دمشق وأدار الوضع من غرفة رئيس النظام السوري “بشار الأسد”.