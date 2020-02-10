شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم، موقعين في وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، بأن طائرة حربية للاحتلال أطلقت نحو عشرة صواريخ على موقعين شمال غربي مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار في الممتلكات القريبة منها.

وفي ذات السياق أطلقت طائرات الاحتلال ثلاثة صواريخ على أحد المواقع غرب مدينة دير البلح وسط القطاع مما سبب دمارًا وخرابًا في الممتلكات المجاورة.