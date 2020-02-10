مصرع عاملين اثر سقوط معدات ثقيلة عليهما شمالي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عاملي مجاري لقيا، اليوم، مصرعهما بعد سقوط معدات ثقيلة عليهما اثناء عملية الحفر في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

واضاف المصدر، ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته.

