مصرع عاملين اثر سقوط معدات ثقيلة عليهما شمالي بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع عاملي مجاري اثر سقوط معدات ثقيلة عليهما شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عاملي مجاري لقيا، اليوم، مصرعهما بعد سقوط معدات ثقيلة عليهما اثناء عملية الحفر في منطقة الطارمية شمالي بغداد.
واضاف المصدر، ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته.
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