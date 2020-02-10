مصدر يكشف للسومرية نيوز 'شرط' البارزاني مقابل دعم حكومة علاوي

كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن "شرط" وضعه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مقابل دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "البارزاني اشترط على محمد توفيق علاوي إعادة توزير فؤاد حسين في وزارة المالية مقابل دعم حكومة علاوي".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان مصدر سياسي كشف، أمس الأحد، عن قيام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بإرسال مبعوث شخصي إلى زعيم الحزب الديقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لترشيح أسماء من الحزب للكابينة الوزارية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان مصدر سياسي كشف، أمس الأحد، عن قيام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بإرسال مبعوث شخصي إلى زعيم الحزب الديقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لترشيح أسماء من الحزب للكابينة الوزارية.
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