رسمياً.. اتحاد الكرة يعتمد نظام الدور العام ويجري قرعة الممتاز

واعتمدت لجنة المسابقات نظام الدور العام، حيث لم يجرٍ أي تغيير على نظام البطولة بالرغم من اعتراض بعض الأندية عليه ومطالباتها بتغييره.

وجاءت قرعة الدور الأول على النحو التالي:

الدور الاول من دوري الكرة



الشرطة انتظار (استحقاق اسيوي)النجف vs الصناعات الكهربائيةالزوراء vs الطلبةالميناء vs نفط الجنوبالكهرباء vs النفطامانة بغداد vs نفط الوسطاربيل vs الحدودالقوة الجوية vs نفط ميسان

وستقام مباريات الدور الأول في تمام الساعة الثالثة مساءً في جميع الملاعب.

ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز في الـ16 من شهر شباط الجاري.