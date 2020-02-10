واعتمدت لجنة المسابقات نظام الدور العام، حيث لم يجرٍ أي تغيير على نظام البطولة بالرغم من اعتراض بعض الأندية عليه ومطالباتها بتغييره.
الدور الاول من دوري الكرة
الشرطة انتظار (استحقاق اسيوي)
النجف vs الصناعات الكهربائية
الزوراء vs الطلبة
الميناء vs نفط الجنوب
الكهرباء vs النفط
امانة بغداد vs نفط الوسط
اربيل vs الحدود
القوة الجوية vs نفط ميسان
ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز في الـ16 من شهر شباط الجاري.
وجاءت قرعة الدور الأول على النحو التالي:
الدور الاول من دوري الكرة
الشرطة انتظار (استحقاق اسيوي)
النجف vs الصناعات الكهربائية
الزوراء vs الطلبة
الميناء vs نفط الجنوب
الكهرباء vs النفط
امانة بغداد vs نفط الوسط
اربيل vs الحدود
القوة الجوية vs نفط ميسان
وستقام مباريات الدور الأول في تمام الساعة الثالثة مساءً في جميع الملاعب.
ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز في الـ16 من شهر شباط الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. اتحاد الكرة يعتمد نظام الدور العام ويجري قرعة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.