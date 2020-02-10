الشابندر: التيار الصدري اخترق التظاهرات ونستبعد حصول انتخابات مبكرة

اكد السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين، ان التيار الصدري اخترق التظاهرات، فيما استبعد حصول انتخابات مبكرة.

وقال الشابندر في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد واطلعت الخليج 365، عليها "انا أؤيد التظاهرات، لكن كان يجب على الثورة أن تكون مطلبية من دون هتافات كمثل "إيران بره بره وأميركا بره بره""، مبينا "كان على المتظاهرين منذ البداية أن يوحدوا مطالبهم وحقوقهم وأن يختاروا وجوهاً لتمثيلهم، ومنع الاختراق الداخلي والخارجي".

واضاف ان "التظاهرات اختُرقت من الداخل والخارج. يتمثل الاختراق الداخلي بالتيار الصدري الذي انخرط بالاحتجاجات ودمّرها"، مشيرا الى ان "هذا التيار أحد أهم شركاء تقاسم السلطة في العراق، لكن بسبب بساطة تفكير المتظاهرين، فقد انطلت عليهم حيلة الصدريين الذين تذرعوا بحماية الاحتجاجات، وها هي جماعة القبعات الزرق تقتل المحتجين وتُدمر جهودهم".

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وتابع "أما الاختراق الخارجي، فهو أميركي - غربي بامتياز، من دون أن يعني ذلك عدم وجود متظاهرين حقيقيين في الساحات، ولا سيما أولئك الذين هتفوا ضد الولايات المتحدة وإيران معاً، ولم ينحازوا إلى جهة على حساب أخرى، وهؤلاء هم التيار الشعبي الحقيقي، لكنه الأضعف".

وبشأن اجراء انتخابات مبكرة، اكد الشابندر ان "محمد توفيق علاوي يحرص على أن ينسجم مع توجيهات مرجعية النجف التي اصرت على إجراء انتخابات مبكرة، لكن على أرض الواقع تحتاج هذه الانتخابات إلى سنة أو سنة ونصف، لترتيب عملية اقتراع غير مخترقة ولا تتعرض لنسبة عالية من التزوير"، مستبعدا "حصول انتخابات مبكرة، لأن الإعداد لها يحتاج وقتاً طويلاً، وإلى حينه، ستكون البلاد أمام مهلة قصيرة لانتهاء ولاية الحكومة العراقية".