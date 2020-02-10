الانواء: امطار ليلية وتساقط للثلوج وبغداد تسجل صفر درجة مئوية

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، تساقط امطار وثلوج ليلية، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد صفر درجة مئوية.

وقالت الهيئة في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم الاثنين في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي يتحول ليلا الى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج ابتداء من الاقسام الغربية مع الحرارة عدة درجات، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد خلال اليوم صفر درجة مئوية"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج في اماكن متعددة، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

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واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية ليوم الثلاثاء غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج ثم يتحسن بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع فرصة تساقط زخات مطر وثلوج خفيفة في بعض الاقسام الشرقية ثم يتحسن بعد الظهر، درجات الحرارة تنخفض قليلا".

يذكر ان البلاد تتعرض خلال الاسبوع الحالي انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة والى تساقط للثلوج في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.