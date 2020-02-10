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2020-02-10 | 09:48
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تتجه انظار الكرة العراقية، مساء اليوم الاثنين، صوب ملعب "فرانسوا حريري" لمشاهدة مباراة الشرطة واستقلال طهران الإيراني في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
كتيبة القيثارة الخضراء تبحث عن انتصار مهم ليرضي جماهيره بعد الإخفاق في البطولة العربية، ومما يزيد من فرصه بالفوز اليوم هو تسلحه بعاملي الأرض والجمهور، فالأجواء ملائمة لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.
وسيرت إدارة الشرطة حافلات لنقل الجماهير من بغداد الى أربيل، لضمان وصول المد الأخضر وتغطية صفار "فرانسوا حريري".
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وستكون المواجهة منقولة عبر قناة "بين سبورت HD 2" وقناة "الكأس 6".
وسيرت إدارة الشرطة حافلات لنقل الجماهير من بغداد الى أربيل، لضمان وصول المد الأخضر وتغطية صفار "فرانسوا حريري".
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وستكون المواجهة منقولة عبر قناة "بين سبورت HD 2" وقناة "الكأس 6".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يسعى لمصالحة جماهيره في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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