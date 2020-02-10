تسعة ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال العام الماضي

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، الإثنين، عن احصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية العاملة في البلاد خلال عام 2019 الماضي، مشيرة الى أن قرابة 9 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية.
وأوضحت أن العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ 3797413 مسافر برحلات بلغت 37265 رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين الى مطار البصرة الدولي 984985 مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه 10106رحلة
واضاف ان المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين الى مطار النجف الاشرف 2579355 مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت 22123 رحلة، وايضا كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار اربيل الدولي 891840 مسافر وبرحلات بلغت23294 ، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه 474919 مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت 7500 رحلة .
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