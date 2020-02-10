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سامسونج تكشف عن هاتف مربع قابل للطي خلال حفل الأوسكار

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أعطت شركة سامسونج إلكترونك التي تعد أكبر شركات صناعة الهواتف المحمولة في العالم لمحة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء امس الأحد.

وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر

ولكن من المتوقع أن يكون هذا الهاتف أقل سعر من الهاتف جالاكسي فولد الذي يبلغ 1980 دولارا والذي يفتح ككتاب وتم طرحه في سبتمبر أيلول بعد تأخره عدة أشهر بعد ظهور مشكلات في شاشته.


وقال توم كانج المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث إن "الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على ماركة سامسونج ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن".

وأضاف أن سامسونج أخذت زمام المبادرة في مجال التليفونات القابلة للطي في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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