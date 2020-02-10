تراجع ثقة شعوب "الناتو" بفاعلية دور أمريكا ضد أي هجوم روسي

كشف استطلاع رأي عن تراجع ثقة شعوب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفاعلية دور الجيش الأمريكي في صد أي هجوم روسي عما كان عليه قبل 4 سنوات.

جاء ذلك وفق استطلاع رأي لمعهد "بيو ريسرش سنتر" الأمريكي أجراه صيف 2019 ونشر اليوم الإثنين شمل 21 ألف شخص في 19 بلدا.

وأوضح أن 60% من مواطني دول الحلف الأطلسي يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن أي بلد في الحلف إذا تعرض لهجوم روسي.

فيما أشار إلى أن 29% فقط من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدتهم، بينما لم يبدِ المتبقون أي رأي.

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وقال المعهد، الذي يجري استطلاعا حول الحلف كل سنتين، إن الآراء تبدلت إلى حد كبير منذ 2015 بينما يبدو الحلفاء أكثر انقساما حول هذه القضية.

وبينما لم يحدد النسب العامة في 2015، أوضح أن الثقة بالولايات المتحدة لدى شعوب دول الناتو من أنها ستهب لنجدتهم تقلصت 8 نقاط مئوية بين 2015 و2019 في فرنسا، و5 نقاط في ألمانيا و3 نقاط في كندا و16 نقطة في المجر، فيما ارتفعت 7 نقاط في بريطانيا وإيطاليا، وفق المعهد.

ويعاني الناتو من انقسامات متزايدة في وقت يواجه فيه تحديات كبيرة بعد 30 عاما على سقوط جدار برلين بين عسكرة الفضاء وعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية وصعود القوة العسكرية الصينية.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن الحلف أصبح في حالة "موت دماغي"، بينما لا يكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقاد الحلفاء "المقصرين في دفع الأموال".

والناتو منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949م بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن يوم 4 أبريل/نيسان سنة 1949.

يشكل حلف الناتو نظاما للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول الأعضاء (29) على الدفاع المتبادل ردا على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.