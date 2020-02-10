الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 908 والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "اعتبارًا من منتصف ليل 9 فبراير/شباط، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة تفيد بأن عدد المصابين بلغ نحو 40171 ألف حالة مؤكدة بفيروس كورونا، من بيهم 6484 حالة حرجة وتوفي 908."

مضيفة أنه تم شفاء 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات، مضيفة أنه تم شفاء 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.

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وكانت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني قد أعلنت، في وقت سابق أن عدد وفيات فيروس كورنا المستجد بالإقليم بلغ 871 شخصا والإصابات إلى 29.6 ألف حالة.

وقالت مفوضية الصحة في الإقليم إنه تم تسجيل 2618 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي بسبب عدوى بالفيروس، وكان من بين هؤلاء المصابين 1921 شخصا في مدينة ووهان وحدها، بؤرة تفشي الفيروس، مضيفة أنه تم شفاء أكثر من 1795 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.