قطع المياه عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة اليوم الاثنين

أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن قطع المياه عن مدينة أخميم بداية من ميدان الصينية بطريق "سوهاج-أخميم" وحتى الخلوة، بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء مدة 12 ساعة لإجراء أعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

وكانت نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صحتنا فى أجسامنا" للاهتمام بصحة المصريين ولتحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة، حيث تم تسليم 50 دراجة لاستخدامها فى العمل أو للتنزه بعد أوقات العمل الرسمية لتحسين الصحة العامة للعاملين.

ومن جانبه أشار المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تنفيذا للمبادرة الرئيسية صحتنا فى أجسامنا قامت الشركة بشراء عدد 50 دراجة أحدث موديل وتم تسليمها للعاملين بالتقسيط بدون فوائد، بهدف دفعهم لممارسة رياضة الدراجات لتحسين لياقتهم البدنية، وتم على هامش عملية التسليم سوف يتم تنظيم ماراثون للدراجات يمر بالطرق الرئيسية بمحافظة سوهاج وذلك عقب الحصول الجهات المختصة.