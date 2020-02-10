الثلوج غطت المناطق كافة على ارتفاع 800 م وما فوق في منطقة جزين

غطت ​الثلوج​ المناطق كافة على ارتفاع 800 م وما فوق في منطقة جزين، وتكونت طبقة من الجليد، مما خفف من ​حركة السير​، وبخاصة وان طريق ​البقاع​ الغربي - جزين -صيدا - ​بيروت​، هي الطريق المعتمدة من البقاع الى بيروت بدلا من ​طريق ضهر البيدر​، لذا يرجى توخي الحذر أثناء ​القيادة​.

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