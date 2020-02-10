حسن مراد: الاعتداء على الجيش هو اعتداء على الشعب

اعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "الإعتداء الذي تعرض له ​الجيش​ أثناء قيامه بواجبه، وأدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين، هو اعتداء على الشعب والدولة لما تمثله ​المؤسسة العسكرية​ من ضمانة في حفظ أمن الوطن والمواطنين. المجد لشهداء جيشنا البطل وكل التضامن والدعم له".

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