دانت ​الرابطة المارونية​ في بيان، "بشدة الحدث الإجرامي الذي وقع في ​الهرمل​ وحصد ثلاثة شهداء من أفراد جيشنا الباسل. إن الرابطة إذ تتقدم بالعزاء الحار من ​قيادة الجيش​ وذوي الشهداء، تدعو إلى ملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وسوقهم أمام ​القضاء​ لينالوا القصاص الذي يستحقون. إن الجيش خط احمر لأنه عصب المؤسسة الوطنية الضامنة لاستقرار ​لبنان​ وأمنه، والحافظة بوحدته الوطنية. رحم الله الشهداء، وحمى جيشنا المفدى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرابطة المارونية دانت التعرض للجيش: لملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.