توجه الوزير السابق ​نقولا تويني​ بالعزاء لأهالي الشهداء الثلاثة و​قيادة الجيش اللبناني​، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وراى تويني أن "كل تعرض للجيش هو بالنهاية خدمة لاعداء بلادنا وشعبنا، ونرجو من الرب أن يتغمد أرواح أبطالنا شهداءنا في فسيح جناته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويني: كل تعرض للجيش هو خدمة لاعداء بلادنا وشعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.