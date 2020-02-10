انطوان نصرالله: هناك مشاكل طائفية وجوع وشجع للمراكز في السلطة

اشار المحامي ​انطوان نصرالله​ الى ان الثقة مفقودة ليس فقط بين اعضاء ​الحكومة​، بل بين بعض الكتل في ​المجلس النيابي​ والحكومة. واوضح ان الناس تعود الى بيوتها بظل انجاز واحد للحكومة، وكيف تريد الناس ان تعود الى المنزل ولا يوجد كهرباء حتى ​الساعة​؟ وقد تم استنساخ خطة ​الكهرباء​ من الحكومة السابقة، وهذه الخطة عليها مشاكل من الحكومة السابقة، وهناك فريق متمسك بهذه الحقيبة منذ 10 سنوات. واوضح ان الاشكالية الكبرى في موضوع الكهرباء من اين سنأتي بالدولارات والاموال؟

ولفت نصرالله في حديث تلفزيوني، الى ان هناك مشاكل طائفية وجوع وشجع للمراكز في ​السلطة​، كما ان التسويات التي اوصلت ​الرئيس ميشال عون​ الى السلطة ندفع ثمنها اليوم. وشدد على ان المشاكل المالية اليوم ليست اكبر من مشاكل الامس، الا انه اليوم لا يوجد دعم خارجي، ونحن لم نستفد من هذا الدعم لاطلاق ورشة اصلاح داخلية. وشدد على ان هناك مشكلة اساسية في فقدان الثقة ب​الدولة​ التي تؤدي الى ​الهجرة​، وهناك ارقام مخيفة للهجرة لا سيما عند المسيحيين.

واكد نصرالله ان هذه الحكومة تابعة للسلطة، والوضع لا يحرز ان نتمسك بالصلاحيات، والوضع ذاهب الى فرط ​لبنان​ في المؤية الاولى والتنازلات اليوم افضل من الغد قبل فوات الاوان.