الفرد رياشي دعا إلى عزل رئيس مجلس النواب: بري يشكل خطرا على وحدة البلاد

اشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالعنا من وقت لآخر تارة بنظرياته الالغائية كطرح الدائرة الانتخابية الواحدة، وطوراً بطرح إلغاء الطائفية السياسية، بينما في الحقيقة فإنه أول من دعم الدويلة الطائفية "الشيعية" على حساب مشروع الدولة، ويترأس حزباً طائفياً شارك في "الحرب اللبنانية" كمجموعة طائفية وما زال أنصار حركته يتبجحون بالمناداة بالشعارات الطائفية في خلال غزواتهم ضد المنتفضين المسالمين، عدا عن إقفاله أبواب مجلس النواب منذ أعوام عدة لأسباب محض طائفية وبهذا"، معتبرا ان "بري عبّر ويعبّر عن طائفيته كما عن مساهمته بالدفع نحو الوصول لتقسيم البلاد، وإذ به يأتينا مؤخراً ليتكلم عن التوطين وهو كان من أهم من تعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودولته علماً بأننا كنا أول المحذرين من التوطين وطالبنا بالإقتصاص من أي مسوق له وبكل الوسائل المتاحة"، داعيا إلى "استقالة رئيس مجلس النواب أو عزله إستناداً للمادة 44 من الدستور لما يمثله من خطر على وحدة البلاد واستمراريتها".

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