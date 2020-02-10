الطقس اليوم غائم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أعلنت مصلحة الأرصاد الجويةأن "المنخفض الجوّي "KARIM" ينحسر تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط لكن يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة والتي تؤدي الى طقس متقلب حتى ليل الأربعاء ثم يتحول الى مستقر".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع بداية ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما دون شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً مساء نحذر من خطر تكون الجليد والانزلاقات على الطرقات التي تعلو ٦٠٠ متر خاصة خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، يتحوّل تدريجيّاً عند الظهر الى غائم مع ورياح ناشطة تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ،كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٠٠٠ متر ومادون في المناطق الشمالية والداخلية.نحذر من خطر تكون الجليد والانزلاقات على الطرقات التي تعلو ٨٠٠ متر خاصة ساعات الصباح الاولى.

الأربعاء: غائم إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق ، يتحسن الطقس خلال الليل. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو ١٠٠٠متر خاصة خلال الليل وساعات الصباح الاولى.