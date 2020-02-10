حبشي حيا شهداء الجيش: مسؤولياتنا كبيرة تجاه الوفاء لدماء الشهداء

حيا عضو تكتل "الجمهورية القوية" جنود الجيش اللبناني المنتشرين في كل أنحاء البلاد على جهودهم وتضحياتهم وتفانيهم في أداء الواجب العسكري، ذوداً عن وحدة الوطن وأمنه، كما حيا الشهداء الذين سقطوا في منطقة الهرمل.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، توجه حبشي "الى منطقة البقاع الأبية المعطاء كي تبقى دائماً كما كانت حاضنة للمؤسسة العسكرية وهي التي قدّمت كوكبة من الشهداء، ولم تتوانَ يوماً عن رفد المؤسسة العسكرية بالأبطال وتقديم خيرة أبنائها على مذبح الوطن. مسؤولياتنا كبيرة تجاه الوفاء لدماء الشهداء من خلال تحقيق العدالة".
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