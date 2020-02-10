حبشي حيا شهداء الجيش: مسؤولياتنا كبيرة تجاه الوفاء لدماء الشهداء

حيا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" جنود ​الجيش اللبناني​ المنتشرين في كل أنحاء البلاد على جهودهم وتضحياتهم وتفانيهم في أداء الواجب العسكري، ذوداً عن وحدة الوطن وأمنه، كما حيا الشهداء الذين سقطوا في منطقة الهرمل.

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، توجه حبشي "الى ​منطقة البقاع​ الأبية المعطاء كي تبقى دائماً كما كانت حاضنة للمؤسسة العسكرية وهي التي قدّمت كوكبة من الشهداء، ولم تتوانَ يوماً عن رفد ​المؤسسة العسكرية​ بالأبطال وتقديم خيرة أبنائها على مذبح الوطن. مسؤولياتنا كبيرة تجاه الوفاء لدماء الشهداء من خلال تحقيق العدالة".