قيادة الجيش نعت العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا في الهرمل

نعت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​، العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا قبل ظهر أمس في منقطة المشرفة – الهرمل، إثر تعرض آلية عسكرية لكمين مسلح و​إطلاق نار​ أثناء ملاحقة ​سيارة​ مسروقة، وهم: الرقيب الأول ​علي اسماعيل​ والرقيب الأول أحمد حيدر أحمد والجندي ​حسن عز الدين​، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:



• الرقيب الأول الشهيد علي نايف اسماعيل:

- من مواليد 25 / 7 /1983 ​بريتال​ – ​بعلبك​.

- تطوع في الجيش بتاريخ 14 / 11 /2006

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 ​الساعة​ 10.00 من ​مستشفى دار الأمل​ - بعلبك إلى منزله الكائن في ​بلدة بريتال​ - بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد في بلدة بريتال.

• الرقيب الأول الشهيد أحمد كرم حيدر أحمد:

- من مواليد 10 / 3 /1987 الكواخ – الهرمل.

- تطوع في الجيش بتاريخ 10 / 8 /2007

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

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يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى البتول - الهرمل إلى منزله الكائن في ​بلدة المنصورة​ – قضاء ​بعلبك الهرمل​، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد.

• الجندي الشهيد حسن ​محمد عز​ الدين:

- من مواليد 19 / 6 /1992 ​عرسال​ – بعلبك.

- تطوع في الجيش بتاريخ 17 / 12 /2016

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.

- الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 2 /2020 الساعة 10.00 من مستشفى البتول - الهرمل إلى منزله الكائن في بلدة عرسال - بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 13.30 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد.