النشرة: طقس عاصف مع تدن بدرجات الحرارة بمنطقة حاصبيا

افاد مراسل النشرة في حاصبيا بأن "الطقس يستمر عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثالث على التوالي واستمرت معه موجة الصقيع التي تدنت خلال ساعات الليل حيث تدنت 6 درجات تحت الصفر في بلدة شبعا ما تسبب بتفجر العديد من الانابيب وانقطاع مياه الشفة عن المنازل كما تحولت الثلوج التي تساقطت إلى صفيحة جليد بسماكة 7 سنم وباتت معها جميع الطرقات المؤدية من وإلى البلدة وشوارعها الداخلية مقطوعة بما فيه طريق شبعا عين عطا".
وحذرت القوى الأمنية والدفاع المدني السائقين من خطر الانزلاقات.
من جهته أكد رئيس اتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية شبعا محمد صعب بأن ورش البلدية تعمل على مدار الساعة على فتح الطرقات والتدخل في الحالات الطارئة لمساعدة الأهالي، لافتا إلى أن موجة الصقيع فاقت التوقعات وحولت الشوارع الرئيسية والفرعية إلى طبقة من الجليد.
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