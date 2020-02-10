النشرة: طقس عاصف مع تدن بدرجات الحرارة بمنطقة حاصبيا

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ بأن "​الطقس​ يستمر عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثالث على التوالي واستمرت معه موجة الصقيع التي تدنت خلال ساعات الليل حيث تدنت 6 درجات تحت الصفر في ​بلدة شبعا​ ما تسبب بتفجر العديد من الانابيب وانقطاع ​مياه الشفة​ عن المنازل كما تحولت ​الثلوج​ التي تساقطت إلى صفيحة جليد بسماكة 7 سنم وباتت معها جميع الطرقات المؤدية من وإلى البلدة وشوارعها الداخلية مقطوعة بما فيه طريق شبعا ​عين عطا​".

وحذرت ​القوى الأمنية​ و​الدفاع المدني​ السائقين من خطر الانزلاقات.

من جهته أكد رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ رئيس ​بلدية شبعا​ ​محمد صعب​ بأن ورش ​البلدية​ تعمل على مدار الساعة على فتح الطرقات والتدخل في الحالات الطارئة لمساعدة الأهالي، لافتا إلى أن موجة الصقيع فاقت التوقعات وحولت الشوارع الرئيسية والفرعية إلى طبقة من الجليد.