كرامب-كارنباور تتخلى عن الترشح لمنصب المستشارية الألمانية

اسماء السيد - برلين: قررت أنيغريت كرامب-كارنباور التي اختارتها أنغيلا ميركل لخلافتها كمستشارة العدول عن الترشح لهذا المنصب في 2021، كما ستتخلى عن رئاسة الحزب المحافظ الألماني، حسب ما ذكر مصدر قريب من الاتحاد الديموقراطي المسيحي لوكالة فرانس برس الإثنين.
وذكر المصدر أن كرامب-كارنباور صرحت خلال اجتماع لقيادة الحزب أن "ليس لديها هدف الترشح للمستشارية الألمانية"، وذلك في أوج أزمة سياسية وطنية حول تحالف إقليمي مع اليمين القومي.
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