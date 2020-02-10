ملكة بريطانيا تطالب هاري وميجان بالعودة إلى البلاد لخدمة الكومنولث

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

طالبت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، حفيدها هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الأحد، بالعودة إلى المملكة المتحدة للمشاركة في خدمة الكومنولث، رغم تنحيهما عن المهام الملكية.

وانتقل دوق ودوقة ساسكس للعيش في كندا بعد إعلانهما التنحي عن الأدوار الملكية والاستقلال ماديًا عن الأسرة الحاكمة في المملكة المتحدة، لكن تقارير أفادت بأن الملكة طلبت منهما العودة إلى البلاد الشهر المقبل لحضور إحدى المناسبات في دير وستمنستر.

وقالت صحيفة «صنداي تايمز» إن الزوجين سيقومان بجولة من الأنشطة الرسمية الأخيرة الشهر المقبل قبل العودة إلى أمريكا الشمالية. ويأتي ذلك بعدما أصدر هاري وميغان بيانًا الشهر الماضي يتعلق بمغادرة العائلة الملكية حتى أنهما سددا 2.4 مليون جنيه إسترليني أنفقت على تجديد منزلهما.

وذكرت الصحيفة إلى أن الملكة لم تنزعج بحياة الزوجين الجديدة، وقالت لمقربين لها: «إذا كان هذا هو ما يريداه، وكانت رغبتهما هي الرحيل، فينبغي لنا أن ندعهما يرحلان». وحال حضر الزوجان الخدمة المرتقبة في التاسع من الشهر القادم، ستكون هذه أول مشاركة ملكية لميغان منذ استقالتها.